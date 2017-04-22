Харьковский "Гелиос" о поле, на котором ему предстоит играть против "Полтавы": "Легкий шок"

В 26-м туре первой лиги украинского футбола харьковский "Гелиос" гостит в Полтаве, где на стадионе "Локомотив" встретится с ФК "Полтавой".

На официальном сайте "Гелиоса" уже появились фотографии этого поля без травы и текст следующего содержания:

Игроки и тренеры "Гелиоса" уже прибыли на стадион, где состоится игра. Поле полтавской арены вызывает легкий шок: трава на нем местами полностью отсутствует.

Следует напомнить, что ранее здесь не состоялся четвертьфинальный матч Кубка Украины между ФК "Полтавой" и донецким "Шахтером". Полтавской команде было засчитано техническое поражение.