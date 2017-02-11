Харьковский "Гелиос" отправился на тренировочный сбор в Турцию

Футболисты, тренерский штаб и обслуживающий персонал "Гелиоса" отправились в Анталью, где у команды запланировано проведение сдвоенного предсезонного сбора.

К средиземноморскому побережью Турции коллектив "красно-черных" отправился международного аэропорта Харькова. Вначале "солнечные" улетели в Стамбул, где после пересадки продолжили свой путь в Анталью.

Наставником "Гелиоса" Сергеем Сизихиным и его помощниками намечено проведение в Турции основного этапа подготовки игроков к новому сезону. Тренировочная работа будет совмещаться с контрольными играми. В рамках первого турецкого этапа, который продлится до 23 февраля, "Гелиос" проведет три спарринга. Первый из них должен состояться 16-го числа.

Во втором цикле подготовки к сезону в Анталье "солнечные" проведут четыре контрольных поединка.

Домой, в Харьков, делегация "Гелиоса" вернется 10 марта. По прилету "солнечные" поведут непосредственную подготовку к стартовому календарному матчу весенней части первенства 2016/17 гг. с черниговской "Десной", который будет проведен 18-го числа.