Харьковский "Гелиос" победил в Турции команду из Киргизии

Пятый контрольный спарринг харьковского "Гелиоса" на средиземноморском побережье Турции завершился победой над четвертой командой чемпионата Кыргызстана сезона 2016 года. Называется эта команда "Абдыш-Ата" из города Кант.

Игра прошла большей частью под диктовку футболистов "Гелиоса". Свое доминирование они воплотили в логичный гол. При розыгрыше углового у ворот "Абдыш-Ата" целеустремленнее всех сыграл капитан "красно-черных" Сергей Лобойко. Его удар головой с передачи Дмитрия Гранкина достиг цели. 1:0.

Поведя в счете, "солнечные" продолжили контролировать развитие событий в матче. Они действовали уверенно и спокойно. И видимо, спокойствие стало предпосылкой для появления несогласованности в их действиях в одном из эпизодов у своих ворот. Киргизы этим воспользовались и наказали "Гелиос" забитым мячом. 1:1.

И все же перевес харьковчан над визави сомнений не вызывал. И закономерно, что после далось повторно добиться успеха и забить, как оказалось позднее, победный в матче гол. Руслан Ивашко сполна воспользовался своими гренадерскими данными, и со второго этажа при розыгрыше углового пробил без шансов для голкипера "Абдыш-Ата". 2:1 - победа "Гелиоса".