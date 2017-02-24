Харьковский "Гелиос" сыграл в Турции вничью со словацким "Попрадом"

Харьковский "Гелиос", проводящий тренировочный сбор в турецкой "Анталии", провел контрольный поединок против команды "Попрад" из Словакии

В середине первого тайма подопечные Сергея Сизихина повели в счете. После верхового кросса в исполнении Антона Кичи головой точно пробил Сергей Кравченко - 1:0.

Вели в счете "солнечные" порядка десяти минут, попсле чего "Попрад" сумел сквитать пропущенный гол. Ни оставшиеся минуты первого тайма, ни вся вторая 45-минутка забитыми мячами больше не порадовали. 1:1 - "Гелиос" и "Попрад" разошлись без победителя.

Этим матчем харьковчане подвели черту под первым циклом турецкого сбора. Второй этап начнется у команды в воскресенье, 26 февраля. И уже во вторник, 28-го числа, у "красно-черных" должен будет состояться очередной контрольный спарринг.