Харьковский "Гелиос" взял верх в Турции над одним из сильнейших клубов Беларуси

Харьковский "Гелиос" точно бы не затерялся в высшей лиги чемпионата Беларуси. Во всяком случае, об этом свидетельствует результат спарринга "солнечных" на тренировочном сборе в Турции против бронзового призера белорусского чемпионата минского "Динамо".

В первом тайме был забит один гол - Сергей Кравченко открыл счет за "Гелиос".

Второй тайм вышел более результативным. Сначала "Динамо" отыгралось - отличился Владимир Хващинский. Затем "Гелиос" провел два гола. Их авторами стали Виталий Субочев и Богдан Семенец.

В итоге - победа "Гелиоса" 3:1.