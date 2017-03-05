 

Харьковский "Гелиос" взял верх в Турции над одним из сильнейших клубов Беларуси

05 марта 2017 г. 19:24
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Харьковский "Гелиос" точно бы не затерялся в высшей лиги чемпионата Беларуси. Во всяком случае, об этом свидетельствует результат спарринга "солнечных" на тренировочном сборе в Турции против бронзового призера белорусского чемпионата минского "Динамо".

В первом тайме был забит один гол - Сергей Кравченко открыл счет за "Гелиос".

Второй тайм вышел более результативным. Сначала "Динамо" отыгралось - отличился Владимир Хващинский. Затем "Гелиос" провел два гола. Их авторами стали Виталий Субочев и Богдан Семенец.

В итоге - победа "Гелиоса" 3:1.

Видео: 

Межсезонье 2017. Динамо Минск - Гелиос Харьков

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