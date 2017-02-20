Харьковский шпажист Максим Хворост стал серебряным призером этапа Кубка мира в Канаде

В канадском Ванкувере состоялся этап кубка мира по фехтованию на шпагах. В командных соревнованиях в составе сборной Украины выступал харьковчанин Максим Хворост.

Украинский квартет шпажистов в 1/8 финала победил сборную Эстонии - 45:26, в четвертьфинале - сборную Израиля - 45:40, в полуфинале - сборную Италии - 40:39.

После чего в финале Украина уступила Чехии - 35:40.

Следует также отметить, что в личном турнире выстуиил харьковчанин Дмитрий Карюченко. Это было его первое выступление на международном уровне после Олимпиады-2016. Карюченко дошел в Ванкувере до стадии 1/16 финала, где проиграл один укол - 14:15 датчанину Фредерику Фон дер Остену.