Харьковский шпажист Максим Хворост в сборной Украины стал бронзовым призером этапа Кубка мира

В немецком Ханденхайме в рамках этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах сборной Украины с харьковчанином Максимом Хворостом в составе удалось попасть в число призеров данного турнира.

В 1/16 финала украинские шпажисты без проблем разобрались со сборной Австралии - 45:28, в 1/8 финала - со сборной Эстонии - 45:23.

В упорном четвертьфинале была минимально повержена Швейцария - 35:34.

Далее последовало поражение в полуфинале от французов - 29:45 и победа над китайцами в поединке за 3-е место - 36:29.