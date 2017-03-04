 

Хэй и Беллью взвесились и посмотрели друг другу в глаза

04 марта 2017 г. 12:46
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Накауне боя между двумя британскими боксерами-супертяжами Дэвидом Хэем и Тони Беллью состоялись последние обязательные публичные процедуры - взвешивание и дуэль взглядов.

Вес Беллью оказался 96,8 кг, Хэя - 101,8 кг. 

Во время дуэли взглядов боксеры стояли на значительном расстоянии друг от друга да еще и в окружении бодигардов, контролировавших, чтобы Хэй и Беллью, изрядно наговорившие друг другу гадостей в последнее время, не устроили потасовку.

Дэвид Хэй, проигравший в 2011 году Владимиру Кличко и объявивший после этого о завершении карьеры, вернулся на ринг в 2014-м. С тех пор он провел три боя и все выиграл.

Видео: 

Haye v Bellew Weigh-in [Full HD]

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