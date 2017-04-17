Хоккеист получил шайбой в лицо, но продолжил играть с гематомой

Американский защитник "Коламбуса" Зак Веренски проявил мужество в матче плей-офф Кубка Стэнли против "Питтсбурга".

В середине второго периода после броска Фида Кессела шайба угодила в лицо Веренски.

Хоккеист упал от боли. Лицо стало кровоточить, Веренски поехал на скамейку своей команде.

Оставшись в вынужденном меньшинстве "Коламбус" пропустил гол в этой атаке.

Между тем, 19-летний Веренски, решил продолжать матч, несмотря на боль и гематому, от которой глаз практически перестал видеть.

Надев защитную маску, Веренски отыграл в третьем периоде 7 смен.

Остается добавить, что "Питсбург" одержал в этом матче победу в овертайме - 5:4 и повел 3-0 в серии до четырех побед.