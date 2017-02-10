Хоккеист закинул шайбу с середины площадки в ворота своей команды

Курьезным автоголом "отметился" чешский хоккеист Иржи Гудлер в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встречались "Даллас" и "Оттава". После нарушения правил игроком "Оттавы" хоккеисты "Далласа" получили право на численное большинство. Шайба оставалась у них, а потому вместо вратаря вышел шестой полевой игрок.

"Даллас" начал развивать свою атаку. Шайба была в середине площадке у Гудлера. Он решил отдать пас назад своему партнеру, но умудрился этим пасом поразить пустые ворота своей команды.

После этого "самострела" "Даллас" стал уступать в счете 0:2, а в итоге проиграл - 2:3.