 

Хоккеист закинул шайбу с середины площадки в ворота своей команды

10 февраля 2017 г. 12:52
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Курьезным автоголом "отметился" чешский хоккеист Иржи Гудлер в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встречались "Даллас" и "Оттава". После нарушения правил игроком "Оттавы" хоккеисты "Далласа" получили право на численное большинство. Шайба оставалась у них, а потому вместо вратаря вышел шестой полевой игрок.

"Даллас" начал развивать свою атаку. Шайба была в середине площадке у Гудлера. Он решил отдать пас назад своему партнеру, но умудрился этим пасом поразить пустые ворота своей команды.

После этого "самострела" "Даллас" стал уступать в счете 0:2, а в итоге проиграл - 2:3.

 

Видео: 

Hudler scores own goal with drop pass on delayed penalty

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