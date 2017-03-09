Хоккеисты "Виннипега" устроили охоту на российскую "звезду" "Питтсбурга" Евгения Малкина

Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин во время предыдущего матча с "Виннипегом" грубо обошелся с капитаном этой команды Блейком Уилером, ударив его по голове. И, вот, хоккеисты "Виннипега" устроили месть Малкину.

В первом же периоде Уиллер бросил вызов Малкину и убедительно побил россиянина, уложив его на лед.

Правда тут же на площадку вышел тафгай "Питтсбурга" Том Сестито и устроил драку с бойцом "Виннипега" Крисом Торберном. Сражение получилось жестким и достаточно равным.

Ну а Малкина хоккеисты "Виннипега" обижали еще не раз в течение всего матча. На что тот ответил двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей, чем в значительной мере поспособствовал победе "Питтсбурга" - 7:4.