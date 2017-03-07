Хоккеисты юношеских команд устроили массовую драку. Матч не был доигран

Камера видеонаблюдения, установленная на ледовой арене, зафиксировала массовое побоище на хоккейном матче в России.

Хоккеисты юношеских команд «Кристалл» и «Драгуны» устроили массовую драку во время матча Кубка Московской области среди игроков 2001 года рождения.

Встреча состоялась в подмосковном городе Электросталь. Во время игры между хоккеистами возникла потасовка, участие в которой приняли как хоккеисты, находившиеся на льду, так и запасные.

Матч был остановлен при счете 6:2 в пользу «Кристалла» и не был доигран.