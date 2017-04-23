Хурцидзе, отправив соперника в тяжелый нокаут, стал истерить в ринге

Грузинский боксер Автандил Хурцидзе одержал зрелищную победу над британцем Томми Лэнгфордом в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBO, после чего крайне агрессивно стал радоваться своему успеху.

Этот бой проходил в английском городе Лидс.

В самом начале 5-го раунда Хурцидзе левым боковым сокрушил Лэнгфорда.

После того, как рефери досчитал до 10-ти, и британец не смог продолжить поединок, грузинский боксер опустился на колени, стал кричать и колотить кулаками настил ринга, празднуя победу.

Хурцидзе подтвердил статус официального претендента на полновесный титул чемпиона мира, принадлежащий ещё одному британцу Билли Джо Сондерсу