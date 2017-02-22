Испанская "Сельта" прилетела в Харьков

В Харьков прибыли уже все участники ответного матча 1/16 футбольной Лиги Европы между донецким "Шахтером" и "Сельтой" из Виго.

В 13:45 чартер из Испании приземлился в Харькове.

На нем прилетели футболисты "Сельты", а также болельщики.

Футболист испанского клуба Йон Гвидетти сказал, что "Сельта" будет пытаться победить завтра "Шахтер" с разницей в два мяча.

Неделю назад в Виго "Шахтер" одержал победу - 1:0 и является фаворитом двухматчевого противостояния.

"Шахтер" прилетел в Харьков сегодня в первой половине дня.