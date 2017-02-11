 

Испанский "Бетис" поддержал украинского футболиста. "Мы все - Зозуля!"

11 февраля 2017 г. 15:43
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Багородный поступок совершили игроки севильского "Бетиса"

На матч 21-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" футболисты "Бетиса" вышли в футболках с надписями: "Мы все - Зозуля!"

Так "Бетис" поддержал своего украинского футболиста Романа Зозулю, чей переход в мадридский "Райо Валекано" сорвался из-за того, что ультрас "Райо Валекано", проповедующие крайне левые взгляды, настояли на том, чтобы Зозуля покинул расположение этой команды.  Ультрас "Райо Валекано" увидели в Зозуле "нациста" за его поддержку украинской армии.

До летнего межсезонья Зозуля теперь не может играть ни за какую команду.

Остается только добавить, что матч "Бетис" - "Валенсия" завершился вничью 0:0.

Видео: 

Los jugadores del Betis salen con camisetas "Todos somos Zozulia!" | Betis vs Valencia | 11/02/17

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