Исторический прыжок. Двойное сальто назад на снегоходе

Спортсмен-экстремал из Швеции Даниэль Бодин совершил невероятный трюк, который еще никому не удавался - двойное сальто назад на снегоходе.

После серии тестовых прыжков 31-летний мастер фристайла оторвал от земли своего сделанного на заказ 204-килограммового "монстра", сделал два полных оборота в воздухе и успешно приземлился, удержавшись в седле.

Попытки проделать двойное сальто назад предпринимались и раньше, но были неудачными. В 2009 году этот трюк пытался поставить Леви Лавалли во время зимних X Games, но не смог приземлить снегоход. В 2011 году Джастин Хойер повторил попытку, но упал и получил серьезные травмы. Это надолго охладило пыл экстремалов.

Даниэль Бодин, многократный золотой медалист зимних X Games, готовился к рекордному прыжку два года: "Я всегда чувствовал, что этой мой трюк, и я просто не мог никому позволить опередить меня. Однако пытаться исполнить прыжок в рамках соревнований было бы неправильно - я хотел совершить его в обстановке, которую мог контролировать, без лишнего прессинга".

Для выполнения трюка в лесной зоне рядом со шведским городом Малунг была подготовлена специальная горка с трамплином. Рекордный снегоход был изготовлен на заказ.

Все прошло почти идеально.