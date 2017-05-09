Казахстанский "Актобе" уволил харьковского тренера Игоря Рахаева

Бывший главный тренер харьковского "Металлиста" Игорь Рахаев провел всего лишь 9 матчей в чемпионате Казахстана на аналогичной должности в команде "Актобе", после чего руководство "Актобе" уволило харьковского специалиста.

Последним для Рахаева на тренерском мостике "Актобе" стал поединок против "Кайсара" из Кызылорды. "Актобе" проиграл этот матч со счетом 2:3.

К слову, бывший футболист харьковского "Металлиста" Папа Гуйе, оказавшийся в "Актобе" по приглашению Рахаева, поспособствовал увольнению Рахаева. На 90-й минуте матча при счете 2:2 Папа Гуйе ударил соперника в лицо в чужой штрафной площади и получил красную карточку, а арбитр назначил пенальти. Реализовав 11-метровый, "Кайсар" забил победный гол. На видео обзора матча этот момент, начиная с 5:30.

"Актобе", собиравшийся бороться за призовые места, добыл в 9-ти матчах лишь 6 очков (одна победа, три ничьи и пять поражений) и занимает в турнирной таблице чемпионата Казахстана предпоследнее 11-е место.