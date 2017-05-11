Конфуз. Велосипедист думал, что победил, забыв, что надо проехать еще 6 км

11 мая 2017 г. 18:10
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На 5-м этапе веломногодневки "Джиро Д'Италия" с финишем в городе Мессина словенский велосипедист Лука Пиберник, оставив в десятках метрах позади себя пелетон преследователей, поднял руки, думая, что он победил.

Но, как оказалось, ошибочка вышла.

Велосипедистам предстояло проехать еще шестикилометровый круг, прежде чем действительно финишировать на этом месте.

Несостоявшегося "победителя" Пиберника пелетон "съел" буквально сразу, и в итоге перепутавший с финишем велосипедист фнишировал не первым, а одним из последних - 148-м.

Видео: 

Luka Pibernik premature celebration, but it still lacks a lap! Esulta ma manca ancora un giro!

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