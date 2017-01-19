Контрольный матч харьковского "Гелиоса"

Футболисты, находящиеся в тренировочном лагере харьковского "Гелиоса" на просмотре, провели товарищеский поединок против молодежного состава днепровского "Днепра".

Встреча прошла в манеже клубной базы днепровцев.

Уже на 8-й минуте поединка игроки, вышедшие на поле в футболках "Гелиоса", повели в счете - 1:0.

Хозяева поля на 24-й минуте паритет в матче восстановили. А за четверть часа до завершения второго тайма им удалось провести еще один гол, и одержать волевую победу. 2:1 - в пользу "Днепра" (U-21).