 

Контрольный матч харьковского "Гелиоса"

19 января 2017 г. 17:13
Источник: ФК "Гелиос"
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Футболисты, находящиеся в тренировочном лагере харьковского "Гелиоса" на просмотре, провели товарищеский поединок против молодежного состава днепровского "Днепра".

Встреча прошла в манеже клубной базы днепровцев.

Уже на 8-й минуте поединка игроки, вышедшие на поле в футболках "Гелиоса", повели в счете - 1:0.

Хозяева поля на 24-й минуте паритет в матче восстановили. А за четверть часа до завершения второго тайма им удалось провести еще один гол, и одержать волевую победу. 2:1 - в пользу "Днепра" (U-21).

Видео: 

ТМ. Дніпро U-21 - Геліос - 2:1

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