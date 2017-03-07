Легкоатлетка побежала на круг почета, вопреки запрету

На чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях, завершившемся в столице Сербии - Белграде, произошел конфлик между победительницей в финальном забеге на 1500 метров Лорой Мьюр из Великобритании и организаторами соревнований.

Мьюр, стоав чемпионкой, захотела совершить круг почета.

Однако на пути бегуньи стала представительница оргкомитета соревнований - мол, регламент нельзя нарушать.

Мьюр сначала пыталась договориться по-хорошему, но не получилось. После чего, сделав рывок в сторону, она осуществила задуманное, пробежав круг почета с британским флагом.