 

Легкоатлетка побежала на круг почета, вопреки запрету

07 марта 2017 г. 16:36
40 просмотров

На чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях, завершившемся в столице Сербии - Белграде, произошел конфлик между победительницей в финальном забеге на 1500 метров Лорой Мьюр из Великобритании и организаторами соревнований.

Мьюр, стоав чемпионкой, захотела совершить круг почета.

Однако на пути бегуньи стала представительница оргкомитета соревнований - мол, регламент нельзя нарушать.

Мьюр сначала пыталась договориться по-хорошему, но не получилось. После чего, сделав рывок в сторону, она осуществила задуманное, пробежав круг почета с британским флагом.

Видео: 

Gotta See It: Jones makes save with the collar of his jersey

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.