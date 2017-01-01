Локтем в живот. Фернандиньо сделал очень больно Гвардиоле

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола закричал от боли после пропущенного удара от футболиста своей команды Фернандиньо.

В матче "Манчестер Сити" против "Ливерпуля" Фернандиньо вел на 88-й минуте поединка борьбу за мяч с Садио Мане.

Дело происходило около боковой бровки, где крайне несвоевременно оказался Гвардиола.

В результате Фернандиньо нероизвольно сделал очень больно Гвардиоле, врезав тренеру локтем в живот.

Остается еще добавить, что "Манчестер Сити" проиграл этот матч со счетом 0:1.