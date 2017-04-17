Луческу назвали "Зенытиком", и посвятили тренеру специальный баннер

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу, возглавляющий ныне "Зенит" (Санкт-Петербург) и находящийся на грани отставки, был оригинально встречен фанами московского "Спартака".

Из-за того, что Луческу постоянно ищет причины неудач "Зенита" в ком и чем угодно, только не в себе, фаны "Спартака" на одном из плакатов назвали Луческу "Зенытиком" и нарисовали его со слезой.

Также Луческу был посвящен баннер, на котором румынского футбольного специалиста изобразили в окружении больных и раненых пиратов. Надпись на баннере гласила: «В Питере ныть». Как известно, у музыкальной группы "Ленинград" есть поплярная песня "В Питере пить".

Остается еще добавить, что "Спартак" выиграл у "Зенита" - 2:1 и уверенно движется к титулу чемпиона России. "Зенит", пока еще ведомый Луческу, идет на 3-м месте.