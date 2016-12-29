 

Лучший нокаут 2016 года

29 декабря 2016 г. 17:38
Источник: ringside24
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Нокаут в поединке камерунца Хассана Н`Дама Н`Жикама против Альфонсо Бланко из Венесуэли, который состоялся 17 декабря во Франции, был признан лучшим в 2016 году по версии ESPN.

Бой закончился уже на 22-й секунде, когда прошел точный удар справа Н`Жикама.

Словно в замедленной съемке Бланко стал падать лицом вниз, и когда рухнул на настил ринга, начал буквально биться в конвульсиях.

Рефери Густаво Падилья и доктор у ринга поспешили перевернуть Бланко на спину, но он еще некоторое время продолжал непроизвольно бить ногами воздух.

Видео: 

¿Posible KO del año? Hassan N'Dam N'Jikam vs Alfonso Blanco

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