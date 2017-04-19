Мадридский "Реал" со скандалом и хет-триком Роналдо вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

В ответном матче четвертьфинального противостояния мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" арбитр засчитал два гола, которые Роналдо забил из положения вне игры.

В итоге "Реал", победив в гостях 2:1, проиграл в основное время дома с тем же счетом 1:2, после чего забил три безответных мяча в овертайме.

Таким образом, "Реал" победил 4:2 и 6-3 по сумме двух матчей.

Роналдо в ответном поединке сделал хет-трик, при этом два мяча были забиты из офсайда.

Роналдо к тому стал первым футболистом, забившим 100 голов в Лиге Чемпионов.