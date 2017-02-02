Массовая драка на боксе: боксер нокаутирован ведром, 4 человека ранены, 2 арестованы

Массовым побоищем закончился вечер бокса в Монреале (провинция Квебек, Канада). Сначала в ринге дрались два канадских боксера Стивен Батлер и Брендон Кук. В седьмом раунде Кук оправил Батлера на пол, и рефери зафиксировал победу Кука техническим нокаутом. И тут такое началось...

Недовольные зрители начали кидать в ринг множество разных предметов. Батлер, будучи в состоянии "грогги", попытался напасть на Кука. В этот момент Куку в голову прилетело ведерко со льдом, и победитель боя оказался в нокауте.

Завязалась массовая драка, в которой 4 человека (не считая Брендона Кука) получили ранения. Двое охранников отделались легкими повреждениями. Двое зрителей - 42-летний мужчина и 49-летняя женщина, доставлены в больницу. Два человека арестованы.

Вот несколько видео произошедшего.