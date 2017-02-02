 

Массовая драка на боксе: боксер нокаутирован ведром, 4 человека ранены, 2 арестованы

02 февраля 2017 г. 18:11
Источник: www.sports.ru
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Массовым побоищем закончился вечер бокса в Монреале (провинция Квебек, Канада). Сначала в ринге дрались два канадских боксера Стивен Батлер и Брендон Кук. В седьмом раунде Кук оправил Батлера на пол, и рефери зафиксировал победу Кука техническим нокаутом. И тут такое началось...

Недовольные зрители начали кидать в ринг множество разных предметов. Батлер, будучи в состоянии "грогги", попытался напасть на Кука. В этот момент Куку в голову прилетело ведерко со льдом, и победитель боя оказался в нокауте.

Завязалась массовая драка, в которой 4 человека (не считая Брендона Кука) получили ранения. Двое охранников отделались легкими повреждениями. Двое зрителей - 42-летний мужчина и 49-летняя женщина, доставлены в больницу. Два человека арестованы.

Вот несколько видео произошедшего.

Видео: 

BEST ANGLE !! BUTLER VS COOK !! ICE BUCKET THROW BOXING fight BRAWL FIGHT 2017 BELL CENTRE

Angry crowd fight Butler vs Cook Montréal Bucket ice

Crowd fight at Bell Center Butler vs Cook 2017-01-28

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