Месси отказался пожать руку тренеру

Конфликт между главным тренером испанской "Барселоны" Луисом Энрике и главной "звездой" этого клуба Лионелем Месси не утихает

Месси был заменен на 61-й минуте матча 25-го тура матча чемпионата Испании "Барселона" - "Спортинг" (Хихон). Вопреки традициям Луис Энрике не подошел к Месси, чтобы поблагодарить за игру. Лионель тоже не выразил желания обменяться рукопожатием с тренером и проскочил на скамейку запасных.

«Барселона» одержала победу над «Спортингом» со счетом 6:1. Месси открыл счет в матче и сделал голевую передачу.

Луис Энрике объявил накануне что уйдет с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона и возьмет паузу в карьере.