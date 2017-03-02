 

Месси отказался пожать руку тренеру

02 марта 2017 г. 16:42
Источник: "Евроспорт"
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Конфликт между главным тренером испанской "Барселоны" Луисом Энрике и главной "звездой" этого клуба Лионелем Месси не утихает

Месси был заменен на 61-й минуте матча 25-го тура матча чемпионата Испании "Барселона" - "Спортинг" (Хихон). Вопреки традициям Луис Энрике не подошел к Месси, чтобы поблагодарить за игру. Лионель тоже не выразил желания обменяться рукопожатием с тренером и проскочил на скамейку запасных.

«Барселона» одержала победу над «Спортингом» со счетом 6:1. Месси открыл счет в матче и сделал голевую передачу.

Луис Энрике объявил накануне  что уйдет с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона и возьмет паузу в карьере.

Видео: 

Messi leaves the game in 2nd half

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