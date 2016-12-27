 

Мхитарян забил наилучший гол в своей карьере

27 декабря 2016 г. 12:44
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Армянский футболист английского "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитараян провел супергол в ворота "Сандерленда" в матче чемпионата Англии.

Мхитарян провел так называемый "гол скорпиона" - пяткой в падении.

Этот гол сделал счето 3:0 в пользу "МЮ". Матч закончился со счетом 3:1.

Сам Мхитарян так прокомментировал свой гол:  

Это была рождественская магия – лучший гол, который я когда-либо забивал. Я думал, что мяч полетит передо мной, но потом осознал, что это я перед ним. А так как мяч был позади, то единственное, что я мог сделать – ударить пяткой, что и сделал.

Видео: 

Супер гол Мхитаряна пяткой (Манчестер Юнайтед - Сандерленд)

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