Мхитарян забил наилучший гол в своей карьере

Армянский футболист английского "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитараян провел супергол в ворота "Сандерленда" в матче чемпионата Англии.

Мхитарян провел так называемый "гол скорпиона" - пяткой в падении.

Этот гол сделал счето 3:0 в пользу "МЮ". Матч закончился со счетом 3:1.

Сам Мхитарян так прокомментировал свой гол:

Это была рождественская магия – лучший гол, который я когда-либо забивал. Я думал, что мяч полетит передо мной, но потом осознал, что это я перед ним. А так как мяч был позади, то единственное, что я мог сделать – ударить пяткой, что и сделал.