Мировые державы присоединяются к бойкоту российского биатлона

Поддерживаемое Россией на государственном уровне использование допинга спортсменами этой страны приближает к отлучению российских биатлонистов от международных соревнований.

Норвегия потребовала от Международного союза биатлонистов (IBU) незамедлительно дисквалифицировать российских спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил. В противном случае Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России.

Ранее решение бойкотировать этап кубка мира про биатлону, который должен пройти в Тюмени, приняли сборные Франции, Чехии и Великобритании.