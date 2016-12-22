 

Мировые державы присоединяются к бойкоту российского биатлона

22 декабря 2016 г. 12:46
Источник: Lenta.ru
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Поддерживаемое Россией на государственном уровне использование допинга спортсменами этой страны приближает к отлучению российских биатлонистов от международных соревнований.

Норвегия потребовала от Международного союза биатлонистов (IBU) незамедлительно дисквалифицировать российских спортсменов, уличенных в нарушении антидопинговых правил. В противном случае Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России.

Ранее решение бойкотировать этап кубка мира про биатлону, который должен пройти в Тюмени, приняли сборные Франции, Чехии и Великобритании.

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