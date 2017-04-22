Нарочно не придумаешь. Вратарь забил два гола спиной в свои ворота

В матче 44-го тура первой английской футбольной лиги (Чемпионшип) между "Норвичем" и "Брайтоном" супернеудачником оказался вратарь "Брайтона" Дэвид Стокдейл.

"Норвич" победил 2:0. При этом автором двух голов, точнее автоголов, стал Стокдейл.

Оба раза (на 18-й и 39-й минутах) после дальних ударов футболистов "Норвича" мяч попадал в стойки ворот, отлетал в спину Стокдейлу и рикошетом оказывался в его воротах.

Быть может Стокдейлу стоит подумать над тем, чтобы в следующем сезоне сменить несчастливый 13-й номер на своей игровой форме. Тем более, что "Брайтон" уже досрочно добился повышения в классе и в следующем сезоне будет вытупать в Премьер-Лиге