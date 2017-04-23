Не упал, но разромно проиграл. Максим Бурсак устуил в бою за чемпионский титул

23 апреля 2017 г. 12:21
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Украинский боксер из Киева Максим Бурсак не дал себя нокаутировать мексиканцу Хильберто Рамиресу в бою за титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе. Этот поединок прошел в американском городе Карсон (штат Калифорния).

Поединок продлился все 12 раундов. По итогам которых судьи единогласно с одинаковым счетом 120-106 отдали победу очкам Рамиресу. По оценкам всех трех судей Рамирес, защитивший свой чемпионский титул, выиграл каждый из 12-ти раундов раундов. К тому же по ходу боя с Бурсака были сняты два очка за нарушения правил.

 

Видео: 

Gilberto 'Zurdo' Ramirez vs. Max Bursak | Highlights

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