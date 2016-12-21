Немецкий футболист получил огнестрельное ранение

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21 декабря 2016 г. 17:09
Источник: Lenta.ru
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Защитник немецкого футбольного клуба «Динамо» из Дрездена Марк Вахс получил огнестрельное ранение в Висбадене.

Неизвестный открыл огонь из пистолета неподалеку от табачного киоска, владелицей которого является тетя 21-летнего футболиста. Женщина была убита, ее муж и племянник получили ранения, не угрожающие жизни.

«Мы шокированы, ошеломлены и опечалены Весь клуб поддерживает Марка и его семью. Его выздоровление, физическое и психологическое, сейчас на первом плане», — заявил спортивный директор «Динамо» Ральф Минге.

Дрезденский клуб выступает во втором по силе дивизионе немецкого чемпионата — второй бундеслиге

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