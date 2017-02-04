Немецкий велогонщик получил от украинского по лицу во время многодневки "Тур Дубая"

В ОАЭ завершилась веломногодневка "Тур Дубая", которую выиграл немецкий велогонщик Марсель Киттель из команды Quick-Step Floors. При этом третий этап Киттель заканчивал с разбитым лицом из-за того, что прямо на трассе повздорил с украинским велогонщиком команды "Астана" Андреем Гривко.

Гривко ударил Киттеля по лицу прямо во время гонки. Ураинскому спортсмену не понравилось поведение немца.

Теперь Киттель требует, чтобы Международный союз велосипедистов дисквалифицировал Гривко на полгода.

Команда "Астана" публично принесла Киттелю извинения за поступок Гривко, однако немецкий велосипедист извинений не принял, заявив, что Гривко опозорил велоспорт.