Немыслимый промах в самый отвественный момент

Британский профессиональный игрок в снукер Ронни О'Салливан стал первым в истории семикратным чемпионом «Мастерс». При этом О'Салливан лишь чудом не проиграл в первом круге.

О'Салливан играл первом круге с китайцем Ляном Веньбо и к 10 фрейму проигрывал со счетом 4:5 в матче из 11 партий (до 6 побед). Во фрейме, который мог стать решающим, Лян должен был забить все цветные на столе, чтобы выбить пятикратного чемпиона мира. Китаец все сделал идеально, включая выход на черный. А дальше случился момент, который он не забудет никогда.