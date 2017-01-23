 

Немыслимый промах в самый отвественный момент

23 января 2017 г. 15:23
Источник: "Евроспорт"
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Британский профессиональный игрок в снукер Ронни О'Салливан стал первым в истории семикратным чемпионом «Мастерс». При этом О'Салливан лишь чудом не проиграл в первом круге.

О'Салливан играл первом круге с китайцем Ляном Веньбо и к 10 фрейму проигрывал со счетом 4:5 в матче из 11 партий (до 6 побед). Во фрейме, который мог стать решающим, Лян должен был забить все цветные на столе, чтобы выбить пятикратного чемпиона мира. Китаец все сделал идеально, включая выход на черный. А дальше случился момент, который он не забудет никогда.

 

Видео: 

Liang Wenbo Misses Final Black for Frame and Match [Masters 2017] [1st Round vs. Ronnie' O'Sullivan]

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