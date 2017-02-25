 

Непобедимые боксеры-супертяжи взвесились перед чемпионским боем

25 февраля 2017 г. 19:03
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В американском городе Бирмингем (штат Алабама) состоится боксерский поединок, в котором американец Дионтей Уайлдер будет отстаивать титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе против своего соотечественника Джеральда Вашингтона.

В ходе церемонии взвешивания Уайлдер оказался значительно легче своего соперника. Вес Уайлдера - 100,7 кг. Вес Вашингтона - 108,4 кг.

Во внушительном послужном списке Уайлдера 37 побед в 37-ми боях, проведенных на профессиональном ринге, в том числе 36 - нокаутом.

Вашингтон выиграл 18 из 19-ти проведенных боев (в том числе 12 нокаутом) и один поединок завершил вничью.

Гонорар Уайлдера в предстоящем поединке состоавит 900 тысяч долларов, Вашингтона - 250 тысяч.

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