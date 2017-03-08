Невероятный реванш в 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Барселона" выиграла 6:1 после поражения в первом матче 0:4

Противостояние 1/8 финала Лиги Чемпионов между испанской "Барселоной" и французским ПСЖ навсегда войдет в историю. Впервые в итории Лиги Чемпионов команда, проигравшая на стадии плей-офф в первом матче с разницей в 4 мяча сумела отыграть такой дефицит.

Казалось бы "Барселону" можно было "хоронить" после того, как в Париже футболисты ПСЖ одержали разгромную победу в первом матче - 4:0.

Но в ответном поединке "Барса" на своем родном стадионе "Камп Ноу" умудрилось сотворить нечто неествественное, взяв реванш с нужным счетом - 6:1. Причем на 88-й минуте счет был "всего лишь" 3:1. Но в оставшееся до финального свистка время футболисты "Барселоны" умудрились забить еще трижды.

Таким образом, победив по сумме двух матчей 6-5, "Барселона" пробилась в 1/4 финала Лиги Чемпионов.