 

Невероятный реванш в 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Барселона" выиграла 6:1 после поражения в первом матче 0:4

09 марта 2017 г. 0:29
31 просмотр

Противостояние 1/8 финала Лиги Чемпионов между испанской "Барселоной" и французским ПСЖ навсегда войдет в историю. Впервые в итории Лиги Чемпионов команда, проигравшая на стадии плей-офф в первом матче с разницей в 4 мяча сумела отыграть такой дефицит.

Казалось бы "Барселону" можно было "хоронить" после того, как в Париже футболисты ПСЖ одержали разгромную победу в первом матче - 4:0.

Но в ответном поединке "Барса" на своем родном стадионе "Камп Ноу" умудрилось сотворить нечто неествественное, взяв реванш с нужным счетом - 6:1. Причем на 88-й минуте счет был "всего лишь" 3:1. Но в оставшееся до финального свистка время футболисты "Барселоны" умудрились забить еще трижды.

Таким образом, победив по сумме двух матчей 6-5, "Барселона" пробилась в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.