Невероятный сэйв французского вратаря

08 мая 2017 г. 12:56
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Вратарь сборной Франции по хоккею Флориан Арди удивительным образом спас свою команду от гола в одном из эпизодов матча против сборной Финляндии на чемпионате мира по хоккею, проходящем в двух странах - Германии и Франции.

Арди проявил потрясающую реакцию, успев поставить клюшку на пути шайбы, которую, казалось бы, уже в пустые ворота забивает финский хоккеист Оскар Осала.

К слову, Франция одержала в этом матче сенсационную победу - 5:1.

По завершении матча произошел любопытный эпизод. Приз лучшего игрока должен был быть вручен французскому хоккеисту Пьеру-Эдуарду Белльмару, однако тот наотрез отказался принимать приз и настоял, чтобы вместо него был награжден Арди.

Видео: 

Best save. Florian Hardy. World cup 2017

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