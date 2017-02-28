Нокаут с вылетом за ринг

Польский боксер-супертяж африканского происхождения Изуагбе Угонох потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере. Но при этом поражение вышло очень жестким.

Угонох, выигравший до сих пор все свои 17 поединков (в том числе 14 - нокаутом), оступился в 18-м бою против американца Доминика Бризила.

По ходу боя соперники по разу побывали в нокдауне. Развязка же наступила в 5-м раунде, когда Бризил не просто нокаутировал Угоноха, а еще и выбил за пределы ринга.

После поражения Угонох признался, что был уверен по ходу боя, что победит соперника нокаутом, однако сам оказался в нокауте из-за того, что устал.