Нокаут с вылетом за ринг

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28 февраля 2017 г. 16:36
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Польский боксер-супертяж африканского происхождения Изуагбе Угонох потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере. Но при этом поражение вышло очень жестким.

Угонох, выигравший до сих пор все свои 17 поединков (в том числе 14 - нокаутом), оступился в 18-м бою против американца Доминика Бризила.

По ходу боя соперники по разу побывали в нокдауне. Развязка же наступила в 5-м раунде, когда Бризил не просто нокаутировал Угоноха, а еще и выбил за пределы ринга.

После поражения Угонох признался, что был уверен по ходу боя, что победит соперника нокаутом, однако сам оказался в нокауте из-за того, что устал.

Видео: 

Breazeale vs Ugonoh HIGHLIGHTS: February 25, 2017 - PBC on FOX

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