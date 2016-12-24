Нокдаун и нокаут в первом раунде

Зрелищным и быстротечным получился боксерксий поединок двух панчеров-полутяжей в рамках боксерского вечера в канадском Готино.

Встречались чеченец Артур Бетербиев, проживающий в Канаде, и парагваец Исидро Прието, представлявший Аргентину.

На 30-й сеукунде боя Бетербиев отправил соперника в нокдаун, а за 30 секунд до завершения первого раунда - в нокаут.

У Бетербиева это 11-я победа в 11-ти проведенных боях. Причем все победы добыты нокаутом.

Прието же очень негодовал после поражения. То ли он злился на себя, то ли - на рефери, то ли - на соперника.