 

Нокдаун и нокаут в первом раунде

24 декабря 2016 г. 15:25
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Зрелищным и быстротечным получился боксерксий поединок двух панчеров-полутяжей в рамках боксерского вечера в канадском Готино.

Встречались чеченец Артур Бетербиев, проживающий в Канаде, и парагваец Исидро Прието, представлявший Аргентину.

На 30-й сеукунде боя Бетербиев отправил соперника в нокдаун, а за 30 секунд до завершения первого раунда - в нокаут.

У Бетербиева это 11-я победа в 11-ти проведенных боях. Причем все победы добыты нокаутом.

Прието же очень негодовал после поражения. То ли он злился на себя, то ли - на рефери, то ли - на соперника. 

Видео: 

Артур Бетербиев – Исидро Ранони Прието Нокаут

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