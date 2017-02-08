Очень необычный теннисный матч

Приседания, наклоны, разминка. Так самый возрастной в мире теннисист готовил себя сегодня к матчу против 13-й ракетки мира в женском теннисе. 92-летний Леонид Станиславский против Элины Свитолиной. Такой выставочный поединок состоялся сегодня в Харькове. Леонид Яковлевич не скрывал, что очень ждет этой встречи на кортах.

Леонид Станиславский, 92-летний пенсионер:

С Элиной? Победы. Победы. Ну уже победа. Победа в том, что я с ней играю. Это ж большая победа.

Леонид Станиславский - в прошлом инженер, работавший в горно-обогатительной отрасли. В 40 лет он впервые взял в руки теннисную ракетку. Ну а после выхода на пенсию теннис стал для него смыслом жизни. Харьковчанин участвует в ветеранских турнирах. При этом в его возрастной категории просто уже нет соперников. Ну а соперничество со Свитолиной - это теперь самый яркий теннисный матч в его карьере.

Леонид Станиславсий, 92-летний пенсионер:

Мне сказали, что Элина такой очень хороший человек. Она с радостью согласилась поиграть.

Элина Свитолина, теннисистка 13-я ракетка мира:

Получить удовольствие - это самое главное. И зарядиться позитивом. Для меня это позитив и зарядиться позитивом от такого человека. Потому что в таком возрасте выходить и играть в теннис и заниматься спортом - это невероятно.

Это был тот случай, когда счет матча совершенно не имел значения. Ну а у Леонида Станславского летом запланирован еще один суперматч. На Уимблдоне с самим Роджером Федерером, самым титулованым теннистистом в мире.