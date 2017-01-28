Один из самых зрелищных боксеров оказался легче своего соперника по титульному бою

В американском (Индио), штат Калифорния, состоялась официальная церемония взвешивания участников вечера бокса, главным поединком которого станет встреча между двумя мексиканцами - чемпионом мира по версии WBC во 2-м полулёгком весе Франсиско Варгасом и претендентом на чемпионский пояс Мигелем Берчельтом.

Вес Берчельта составил 58,8 кг, Варгаса - 58,7 кг.

После взвешивания соперники попозировали и провели дуэль взглядов.

В 2015-м и 2016-м годах поединки Варгаса против японца Такаси Миуры и мексиканца Орландо Салидо признавались боями года.