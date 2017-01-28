 

Один из самых зрелищных боксеров оказался легче своего соперника по титульному бою

28 января 2017 г. 17:59
34 просмотра

В американском (Индио), штат Калифорния, состоялась официальная церемония взвешивания участников вечера бокса, главным поединком которого станет встреча между двумя мексиканцами - чемпионом мира по версии WBC во 2-м полулёгком весе Франсиско Варгасом и претендентом на чемпионский пояс Мигелем Берчельтом. 

Вес Берчельта составил 58,8 кг, Варгаса - 58,7 кг.

После взвешивания соперники попозировали и провели дуэль взглядов.

В 2015-м  и 2016-м годах поединки Варгаса против японца Такаси Миуры и мексиканца Орландо Салидо признавались боями года. 

Видео: 

Official Weigh in Vargas vs Berchelt l Miura vs Román

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.