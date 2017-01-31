 

Олимпийский чемпион Сочи-2014 из России дисквалифицирован за допинг

31 января 2017 г. 15:08
Источник: "Сегодня"
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Чемпион Олимпиады-2014 в Сочи российский бобслеист Дмитрий Труненков дисквалифицирован на четыре года из-за нарушений антидопинговых правил.

Дисквалификация ведет свой отчет с 19 апреля 2016 года. Такая мера принята Федерацией бобслея России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА за нарушение общероссийских антидопинговых правил.

Разгоняющий Труненков стал олимпийским чемпионом Игр-2014 в составе четверки сборной России. Он также дважды завоевывал "серебро" чемпионатов мира.

В августе 2016 года Труненков объявил о завершении карьеры.

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