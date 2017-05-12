Определились финалисты Лиги Европы

По итогам полуфиналов Лиги Европы "Лион" - "Аякс" и "Манчестер Юнайтед" - "Сельта" остались две команды, которые разыграют трофей в финале

"Лион" одержал во Франции в ответном поединке победу со счетом 3:1, однако в финал вышел "Аякс", взявший в первом матче в родных стенах в Голландии верх с более крупным счетом - 4:1.

Английский "Манчестер Юнайтед", обыграв в Испании "Сельту" 1:0, в ответном поединке сыграл вничью - 1:1.

Таким образом, 24 мая в финале в Стокгольме сыграют "Аякс" и "Манчестер Юнайтед".