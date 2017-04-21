Определились полуфиналиты Лиги Европы

В трех из четырех четвертьфинальных противостояниях Лиги Европы понадобился овертайм.

Единственная пара, в которой обошлось без дополнительного времени - "Генк" - "Сельта". "Сельта", выиграв первый матч дома - 3:2, в ответном добилась ничьей - 1:1.

В паре "Манчестер Юнайтед" - "Андерлехт" основное время обоих матчей завершилось вничью 1:1. Футболист МЮ Маркус Рашфорд, забив в овертайме ответного поединка гол, принес своей команде победу 2:1 и путевку в полуфинал.

В паре "Шальке" - "Аякс" первый матч выиграл "Аякс" - 2:0, в ответном после 90 минут счет был 2:0 в пользу "Шальке". В овертайме же было забито три гола - один футболистом немецкого клуба, - два футболистами голландского. Таким образом, получилось 3:2 в пользу "Шальке", то по сумме двух матчей дальше прошел "Аякс".

И, наконец, в паре "Бешикташ" - "Лион" в первом матче во Франции со счетом 2:1 выиграл "Лион", в ответном - с тем же счетом "Бешикташ". Овертайм прошел без голов. Серию же послематчевых пенальти выиграл "Лион" - 7:6.

Итак, четверку полуфиналистов Лиги Европы составили: "Сельта" (Испания), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Аякс" (Голландия) и "Лион" (Франция).