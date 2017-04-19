Отменена дисквалификация биатлонистки, представляющей Харьков

Экс-российская биатлонистка Ольга Абрамова, взявшая украинское гражданство и ставшая харьковчанкой, выиграла дело против Международного союза биатлонистов (IBU).

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию Абрамовой и отменил годичную дисквалификацию, которую она получила за присутствие милдроната в ее допинг-пробе после 1 января 2016 года.

Абрамова признана невиновной, а ее дисквалификация - ошибочной. Таким образом, никаких проблем с участием этой спортсменки в зимней Олимпиаде-2018 нет.