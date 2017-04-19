 

Отменена дисквалификация биатлонистки, представляющей Харьков

19 апреля 2017 г. 16:59
Источник: Федерация биатлона Украины
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Экс-российская биатлонистка Ольга Абрамова, взявшая украинское гражданство и ставшая харьковчанкой, выиграла дело против Международного союза биатлонистов (IBU).

Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию Абрамовой и отменил годичную дисквалификацию, которую она получила за присутствие милдроната в ее допинг-пробе после 1 января 2016 года.

Абрамова признана невиновной, а ее дисквалификация - ошибочной. Таким образом, никаких проблем с участием этой спортсменки в зимней Олимпиаде-2018 нет.

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