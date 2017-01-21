Отстранен спортивный комментатор, назвавший Винус Уильямс "гориллой"

Американский телеканал ESPN отстранил от работы на матчах Открытого чемпионата Австралии по теннису своего комментатора Дага Адлера

«Во время эфира Адлер должен был тщательнее подбирать выражения. Он извинился за сказанное, и мы отстранили его от комментирования оставшихся матчей турнира», — гласит заявление канала.

19 января во время матча второго круга Australian Open между американкой Винус Уильямс и швейцаркой Штефани Фегеле, завершившегося победой Уильямс со счетом 6:3, 6:2, Адлер сказал следующее: «Соперница не попала первым мячом, и Винус предстает во всей своей красе. Вы видите, Винус на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы. Она готовится к атаке».