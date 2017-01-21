Отстранен спортивный комментатор, назвавший Винус Уильямс "гориллой"

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21 января 2017 г. 19:43
Источник: Lenta.ru
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Американский телеканал ESPN отстранил от работы на матчах Открытого чемпионата Австралии по теннису своего комментатора Дага Адлера

«Во время эфира Адлер должен был тщательнее подбирать выражения. Он извинился за сказанное, и мы отстранили его от комментирования оставшихся матчей турнира», — гласит заявление канала.

19 января во время матча второго круга Australian Open между американкой Винус Уильямс и швейцаркой Штефани Фегеле, завершившегося победой Уильямс со счетом 6:3, 6:2, Адлер сказал следующее: «Соперница не попала первым мячом, и Винус предстает во всей своей красе. Вы видите, Винус на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы. Она готовится к атаке».

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