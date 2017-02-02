 

Переход Зозули в "Райо Валекано" аннулирован

02 февраля 2017 г. 13:10
Источник: www.matchday.ua
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Севильский «Бетис» вернул украинского нападающего Романа Зозулю из мадридского «Райо Вальекано» спустя полсуток после оформления арендного договора.

Накануне Зозуля  перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано» на правах аренды до конца сезона, однако ультрас мадридской команды оказались категорически против этого трансфера, посчитав Зозулю нацистом из-за поддержки украинской армии.

Украинец возвращается в «Бетис», но не сможет выступать в текущем сезоне, поскольку был исключен севильцами из заявки, и теперь не может быть в нее внесен из-за закрытия трансферного окна в Европе.

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