Переход Зозули в "Райо Валекано" аннулирован

Севильский «Бетис» вернул украинского нападающего Романа Зозулю из мадридского «Райо Вальекано» спустя полсуток после оформления арендного договора.

Накануне Зозуля перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано» на правах аренды до конца сезона, однако ультрас мадридской команды оказались категорически против этого трансфера, посчитав Зозулю нацистом из-за поддержки украинской армии.

Украинец возвращается в «Бетис», но не сможет выступать в текущем сезоне, поскольку был исключен севильцами из заявки, и теперь не может быть в нее внесен из-за закрытия трансферного окна в Европе.