 

Певица без слуха и голоса, забывшая слова, исполнила гимн России перед финалом чемпионата мира

06 февраля 2017 г. 15:54
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Большим конфузом обернулось исполнение российского гимна перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом Швеция - Россия.

Матч проходил в шведском городе Сандвикен.

Исполнять гимн России была нанята некая Кристина Жмудская - российская певица, живущая долгое время в Швеции.

Впрочем, с первых слов и аккордов стало понятно, что сия Жмудская - совсем не певица, настолько она фальшивила.

Ну и плюс ко всему, исполнительница гимна России еще и во время своего пения забыла слова сего произведения.

Остается еще добавить, что сам финальный матч завершился победой сборной Швеции - 4:3.

Видео: 

конфуз ГИМН РОССИИ.ЗАБЫЛА СЛОВА.5 ФЕВРАЛЯ 2017. Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал.

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