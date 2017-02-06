Певица без слуха и голоса, забывшая слова, исполнила гимн России перед финалом чемпионата мира

Большим конфузом обернулось исполнение российского гимна перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом Швеция - Россия.
Матч проходил в шведском городе Сандвикен.
Исполнять гимн России была нанята некая Кристина Жмудская - российская певица, живущая долгое время в Швеции.
Впрочем, с первых слов и аккордов стало понятно, что сия Жмудская - совсем не певица, настолько она фальшивила.
Ну и плюс ко всему, исполнительница гимна России еще и во время своего пения забыла слова сего произведения.
Остается еще добавить, что сам финальный матч завершился победой сборной Швеции - 4:3.