Победный бросок за 0,2 секунды до финальной сирены

Баскетболист в одном прыжке принял мяч и, теряя равновесие, бросил по кольцу. После чего, уже лежа на паркете, увидел, что принес своей команде победу.

Все это о Роберте Ковингтоне - баскетболисте клуба НБА "Филадельфия". Именно так в матче против "Минессоты" Ковингтон поразил цель за 0,2 секунды до завершения четвертой четверти и принес этим броском победу "Филадельфии" - 93:91.

Ниже не только видео этого эпизода, а еще и аудио безумной реакции на эпизод южнокорейского спортивного комментатора, который комментировал матч на свою страну.