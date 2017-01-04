 

Победный бросок за 0,2 секунды до финальной сирены

04 января 2017 г. 15:30
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Баскетболист в одном прыжке принял мяч и, теряя равновесие, бросил по кольцу. После чего, уже лежа на паркете, увидел, что принес своей команде победу.

Все это о Роберте Ковингтоне - баскетболисте клуба НБА "Филадельфия". Именно так в матче против "Минессоты" Ковингтон поразил цель за 0,2 секунды до завершения четвертой четверти и принес этим броском победу "Филадельфии" - 93:91.

Ниже не только видео этого эпизода, а еще и аудио безумной реакции на эпизод южнокорейского спортивного комментатора, который комментировал матч на свою страну.

Видео: 

필라델피아 세븐티식서스 로버트 코빙턴 위닝샷 Philadelphia 76ers Robert Covington Winning shot @ 패니TV PennyTV

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