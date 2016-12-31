 

Побег во время церемонии награждения

31 декабря 2016 г. 15:58
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В столице Катара - Дохе, завершился шахматный чемпионат мира по блицу. Действующй чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен очень расстроился из-за того, что не занял первое место.

В чемпионате мира по блицу Карлсен набрал 16,5 очов. Столько же, сколько Сергей Карякин, представляющий Россию. Карякин стал чемпионом, поскольку победил Карлена в очном поединке.

Расстроенный же вторым местом норвежец не придумал ничего лучшего, как демонстративно сбежать во время церемонии награждения.

Видео: 

Magnus Carlsen lost it during medal ceremony | World Rapid and Blitz Chess Championships 2016

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