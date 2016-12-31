Побег во время церемонии награждения

В столице Катара - Дохе, завершился шахматный чемпионат мира по блицу. Действующй чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен очень расстроился из-за того, что не занял первое место.

В чемпионате мира по блицу Карлсен набрал 16,5 очов. Столько же, сколько Сергей Карякин, представляющий Россию. Карякин стал чемпионом, поскольку победил Карлена в очном поединке.

Расстроенный же вторым местом норвежец не придумал ничего лучшего, как демонстративно сбежать во время церемонии награждения.