Побил клюшкой - спас от гола

На последних секундах матча регулярного чемпионата НХЛ между "Колорадо" и "Ванкувером" один хоккеист стал клюшкой бить другого

"Колорадо" уступал 2:3 и, пытаясь уйти от поражения, поменял вратаря на шестого полевого игрока.

Но "Ванкувер" завладел шайбой, и Брэдон Саттер выкатывался на ворота без голкипера. Однако исполнить бросок он не сумел, поскольку получил несколько ударов клюшкой от хоккеиста "Колорадо" Габриэла Ландескуга. Причем Ландескуг даже сломал клюшку об противника.

В конце концов Ландескуг получил 2 минуты штрафа, а матч так и завершился - 3:2 в пользу "Ванкувера".